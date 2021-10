Gersthofen

18:30 Uhr

Neues Förderangebot an der Franziskusschule in Gersthofen

Im Förderzentrum Franziskusschule wird anders gelernt als an Regelschulen. Nun soll im Mittelschulbereich das Angebot einer Stütz- und Förderklasse noch intensiver helfen.

Plus Die Franziskusschule in Gersthofen möchte bestimmte Jugendliche noch besser unterstützen. Doch das neue Angebot kann erst im nächsten Schuljahr starten.

Von Jana Tallevi

Mit einem neuen Angebot will das sonderpädagogische Förderzentrum in Gersthofen, die Franziskusschule, einen Teil ihrer Schülerinnen und Schüler noch besser unterstützen: Im Bereich der Mittelschulstufe soll eine neue Stütz- und Förderklasse entstehen. Mit einem entsprechenden Antrag hat sich jetzt der Jugendhilfeausschuss des Landkreises befasst. Die Mitglieder sind zwar für das Angebot - allerdings können die nötigen Haushaltsmittel erst im kommenden Schuljahr 2022/23 zur Verfügung gestellt werden. Nun will Sonderschulrektorin Claudia Fendt die Zeit nutzen, sich mit ihrem Kollegium auf die neue Aufgabe vorzubereiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen