Neues Ticketsystem soll Buchung für Gersthofer Gerfriedswelle erleichtern

Seit 2020 ist ein Besuch des Gersthofer Freibads Gerfriedswelle nur möglich, wenn vorher online Tickets gekauft wurden. Dies soll nun komfortabler werden.

Seit dem vergangenen Jahr ist der Besuch der Gerfriedswelle in Gersthofen coronabedingt nur mit einem vorherigen Onlineticketkauf möglich. Die Stadtwerke der Stadt Gersthofen passen zum Montag, 19. Juli, ihr Onlineticket-System nun in puncto Bedienerfreundlichkeit weiter an und bieten den Bürgerinnen und Bürgern damit künftig noch mehr Komfort, verspricht Stadtwerke-Werkleiter Kersten Kerl.

So können ab dann bereits gekaufte Tickets bis vier Stunden vor Start der betreffenden Badeschicht umgebucht werden. Weiter geboten ist eine Übersicht über bisher gekaufte Tickets. Zudem wurde die Eingabe und die Übersicht der Kundendaten inklusive aller hinzugefügten Personen vereinfacht.

Gersthofer Ticketsystem verlangt neue Registrierung

Bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, kann im bestehenden Ticketsystem gebucht werden. Das neue Onlinesystem ist ab Montag, 19. Juli, erreichbar und erfordert eine einmalige Neuregistrierung unter der Internetadresse www.badetickets-gersthofen.de. Ein Login mit den bisherigen Daten ist dann nicht mehr möglich.

„Diese Software ist kinderleicht zu bedienen! Wir erhoffen uns einen Mehrwert für den Kunden und für uns, wobei wir uns darüber hinaus noch weitere Angebote vorstellen können“, sagt Kersten Kerl. (lig)

