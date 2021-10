Neues Vorstandsteam hat mit dem Gersthofer Gewerbeverband viel vor

Plus Wegen der Pandemie konnten sich die Mitglieder des Gersthofer Gewerbeverbands monatelang nicht treffen. Das wurde jetzt nachgeholt. Was nun aus der Gewerbeschau wird.

Nach mehreren coronabedingten Absagen konnte die Jahreshauptversammlung des BDS Bund der Selbstständigen, Ortsverband Gersthofen, stattfinden. Auf der Tagesordnung an oberster Stelle standen die Neuwahlen des Vorstands. Dabei ergaben sich Änderungen im Team. Das hatte mehrere Gründe.