Neunjähriger wird bei Unfall in Gersthofen leicht verletzt

Ein 37-Jähriger achtet an der Anschlussstelle Neusäß nicht auf die Vorfahrt und kollidiert mit dem Fahrzeug der Mutter.

Ein Kind ist am Montag bei einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt worden. Der 36-jährigen Mutter war von einem Autofahrer die Vorfahrt genommen worden.

Der 37-Jährige kam laut Polizei gegen 9.40 Uhr aus der Abfahrt der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart und wollte an der Anschlussstelle Neusäß nach links in Richtung Hirblingen abbiegen. Dabei übersah er den Wagen der Frau, die zur selben Zeit von Augsburg kommend, nach links in die Auffahrt in Richtung Stuttgart einbog. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge verletzte sich der Bub. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. (thia)