Gersthofer Gymnasium: Neubau ist ein Wettlauf mit der Zeit

Plus Auf dem ehemaligen Festplatz von Gersthofen geht es rasch voran. Noch halten Kostenrahmen und Zeitplan. Dafür macht ein anderes Millionenprojekt des Landkreises Sorgen.

Die Außenansicht der größten Baustelle im Landkreis Augsburg ändert sich beinahe wöchentlich, so rasch geht es derzeit voran. Für mehr als 70 Millionen Euro baut der Landkreis Augsburg auf dem früheren Festplatz von Gersthofen ein neues Gymnasium. Ende 2023 soll es fertig werden und bis zu 1350 Schülern Platz bieten. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit.