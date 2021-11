Unaufmerksamkeit sorgt für schweren Unfall bei Gersthofen

Ein 21-Jähriger passt einen kleinen Moment nicht auf und kracht am Stauende in seinen Vordermann. Durch die Wucht des Aufpralls werden noch zwei weitere Autos beschädigt.

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit hat am Donnerstag für einen Unfall mit enormen Sachschaden gesorgt. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte das Stauende übersehen.

Der junge Mann war laut Polizei gegen 16.55 Uhr von Hirblingen in Richtung Neusäß unterwegs. Aufgrund des Feierabendverkehrs staute sich der Verkehr auf der Autobahnbrücke über der A8 an der Ausfahrt Neusäß. Der 21-jährige übersah das vor ihm stehende Fahrzeug und krachte in das Heck eines 28-Jährigen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass dieser Wagen noch zwei weitere stehende Fahrzeuge ineinanderschob. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 22.500 Euro. (thia)