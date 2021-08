Nicht aufgepasst: Unfall an Kreuzung in Gersthofen

Einen recht hohen Sachschaden hatte ein Unfall an der Kreuzung Berliner Straße und Leipziger Straße in Gersthofen zur Folge.

Glücklicherweise keine Verletzten zur Folge hatte ein frontaler Zusammenstoß zweier Autos am Freitagnachmittag, 6. August, in Gersthofen. Dabei wollte, wie die Polizei berichtet, an der Kreuzung Berliner Straße/Gersthofer Straße ein Fahrzeuglenker nach links abbiegen und übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. (jah)

