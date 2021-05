Gersthofen

05:58 Uhr

Online-Monitor zeigt, wie viel Strom Gersthofer verbrauchen

Der Energiemonitor zeigt die Gersthofer Stromerzeugung (links), den Anteil an regenerativer Energie (Mitte) und den Verbrauch jeweils auf die Viertelstunde aktuell an.

Plus Wie viel Energie wird in Gersthofen erzeugt und wie viel verbraucht? Das können Bürger jetzt kinderleicht erfahren. Ein neues Online-Angebot macht's möglich.

Von Gerald Lindner

Welche Mengen an Strom werden in Gersthofen erzeugt oder benötigt? Die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger können dies jetzt immer im Blick haben. Als erste Kommune im LEW-Netzgebiet bietet die Stadt mit einem Energiemonitor die Übersicht. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit dem Stromversorger LEW erarbeitet. Projektleiter Michael Smischek stellte das neue Online-Angebot im Stadtrat vor. Bildschirme im Bürgerservicezentrum des Rathauses informieren auf einen Blick über die aktuelle Energiesituation der Kommune.

