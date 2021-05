Umstürzender Baum verletzt in Peterhof zwei Frauen

In Peterhof stürzt ein massiver Baum durch starke Windböen um und trifft zwei Frauen. Eine von ihnen erleidet dabei sehr schwere Verletzungen.

In Peterhof ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Informationen der Polizei stürzte am Rande eines Waldes um etwa 16.30 Uhr ein rund 17 Meter hoher Baum um und traf zwei Frauen, die dort entlangliefen. Dabei wurde eine der Frauen sehr schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung ins Klinikum Ulm geflogen werden. Die zweite Frau erlitt leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Betreuung in das Augsburger Uniklinikum.

Laut Polizei hatte sich der Baum, dessen Stamm einen Durchmesser von mehr als einem Meter hatte, wohl aufgrund der starken Windböen sowie des aufgeweichten Untergrunds gelockert und war dadurch umgefallen. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Mittwochnachmittag im Einsatz. Die Kripo wurde zu den Unfallermittlungen hinzugezogen. (cgal)