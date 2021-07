Polizei sucht nach geflüchtetem Motorradfahrer in Gersthofen

Ein Motorradfahrer übersieht in Gersthofen einen Radler und baut einen Unfall. Der Verursacher flüchtet mit einem offenbar gestohlenen Kennzeichen.

Mit einem Motorrad hat ein Unbekannter in Gersthofen einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Bergstraße in Richtung Stettenhofer-Straße unterwegs. Beim Abbiegen übersah er einen 63 Jahre alten Radfahrer, der in westlicher Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Radler leicht.

Ein Unfallzeuge half dem Motorradfahrer noch bei Aufstellen seines Krads. Dann düste der Verursacher davon. Die Polizei geht davon aus, dass das einen Grund hatte: Wie die Überprüfung des Kennzeichens ergab, ist dieses schon seit dem Frühjahr als gestohlen gemeldet.

Polizei Gersthofen sucht nach dem Motorradfahrer

Nun sucht die Polizei nach dem Geflüchteten. Er wird wir folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, ca. 175 cm, schlank und bekleidet mit T-Shirt und Helm. Das Motorrad wurde im Bereich des Tanks und der Verkleidung zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen entgegen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)