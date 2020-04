12:02 Uhr

Gersthofen: Polizeihubschrauber sucht nach vermisster Person

Warum über Gersthofen am Donnerstagabend gleich zwei Hubschrauber kreisten. Für Aufsehen sorgte auch eine weitere Erscheinung am Nachthimmel.

Von Oliver Reiser

Reger Betrieb herrschte am Donnerstagabend am sternenklaren Nachthimmel über Gersthofen. Teilweise kreisten hier gleich zwei Hubschrauber über dem Nordwesten der Stadt, was zahlreiche Bürgerinnen und Bürger beunruhigte und in den sozialen Medien für Hochbetrieb sorgte. Tatsache war, dass die Polizei bei der Suche nach einer vermissten Person einen Hubschrauber eingesetzt hatte und wohl zur gleichen Zeit auch ein Rettungshubschrauber in Richtung Uniklinik unterwegs war.

Polizeihubschrauber suchte in unzugänglichen Bereichen in Gersthofen

Die Polizei wurde gegen 20 Uhr zur Suche nach einer Person gerufen, die als Diabetiker auf Medikament angewiesen war. Dazu wurden auch Beamte der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Ein Hubschrauber suchte unzugängliche Bereiche in den Lechauen und wohl auch im Gebiet nördlich der Thyssenstraße ab. In den sozialen Medien war von Straßensperrungen im Bereich der Feuerwache, Hundeführer-Einsätzen und gar von einer Überwachung der Corona-Ausgangsbeschränkungen aus der Luft die Rede. Es gab auch Gerüchte über eine Schießerei beziehungsweise einer Massenschlägerei mit Messer. Erst vor wenigen Tagen hatte in diesem Stadtviertel eine Person mit einer Schusswaffe vom Balkon geschossen. Kurz vor 22 Uhr wurde die vermisste Person gemäß Polizeiangaben wohlbehalten aufgefunden, der Hubschrauber konnte wieder abgezogen werden.

Weitere Erscheinung am Gersthofer Nachthimmel sorgt für Aufsehen

Für Aufsehen sorgte aber noch eine weitere Erscheinung am Himmel. Eine helle Lichterkette mit leuchtenden Punkten. Hierbei handelt es sich weder um UFOs, noch um Sternschnuppen. Die grünlich schimmernden Flugobjekte sind Satelliten des Netzwerks Starlink und öfter am Himmel über Deutschland zu beobachten. Mittlerweile sollen fast 360 dieser Satelliten im Umlauf sein. Einen Teil davon sieht man über Deutschland meistens morgens aber auch mal abends am dunklen Himmel.

