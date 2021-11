Pro Gersthofen fordert: E-Bikes für die Polizei, Gerät für Tempokontrollen

Mobile Polizei und eine saubere Stadt: Mit diesen Zielen geht Pro Gersthofen in die Haushaltsberatungen des Stadtrates.

Sicherheit auf den Straßen, Sauberkeit auf den Plätzen und weniger Verkehrslärm: Diese Ziele verfolgt Pro Gersthofen mit seinen Anträgen für die jetzt laufenden Haushaltsberatungen im Stadtrat.

So sollen die Beschäftigten des Verkehrsüberwachung künftig mithilfe von E-Bikes mobiler werden, beziehungsweise soll die Truppe damit verstärkt werden. Denn die Polizei kontrolliere zu selten.

Autofahrer sollen in Gersthofen an Tempo 30 erinnert werden

Zudem fordert Pro Gersthofen ein zusätzliches Gerät für Geschwindigkeitskontrollen. Auch Schüler sollen eingespannt werden: In einem Malwettbewerb könnten Schilder entworfen werden, die an Tempo 30 erinnern, so der Vorschlag.

Deutlich teurer dürfte ein anderer Vorschlag werden, so er denn eine Mehrheit findet. "Wir beantragen, dass zukünftig beim Neubau einer Straße oder einer Sanierung Flüsterasphalt zum Einsatz kommt", schrieben die beiden Stadträte Julia Romankiewicz-Döll und Albert Kaps. Weitere Ziele von Pro Gersthofen sind die Schaffung von Hospizplätzen in Gersthofen sowie größere und verschließbare Mülleimer an öffentlichen Plätzen. Denn: "Gersthofen muss sauberer werden." (AZ, cf)

Lesen Sie dazu auch