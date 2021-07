Prognose zeigt, dass Gersthofens Bevölkerung immer älter wird

Plus Immer mehr Senioren: Das Durchschnittsalter der Gersthofer Bevölkerung wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Das sagt eine aktuelle Prognose voraus.

Gersthofen wird immer älter: Nach der jüngsten Bevölkerungsprognose wird die Zahl der betagten Bürger weiter steigen. Seine Berechnungen dazu stellte Günter Katheder-Göllner vom Landratsamt Augsburg im Gersthofer Sozialausschuss vor. Das Fazit: Die Stadt muss dringend etwas tun, um noch mehr junge Familien anzulocken, um einer Überalterung vorzubeugen. "In den nächsten Jahren werden im Schnitt jeweils rund 150 Einwohner pro Jahr hinzukommen", so Katheder-Göllner. Nur im Jahr 2019 habe es Bevölkerungsverluste gegeben: "Die jungen Menschen ziehen weg, zum Studium, dem Arbeits- oder Ausbildungsplatz hinterher."