Gersthofen

11:33 Uhr

Radfahrer stößt in Gersthofen mit Auto zusammen und fährt danach davon

Mit einem Auto ist am Donnerstag in Gersthofen ein Radfahrer zusammengestoßen. Der Mann stürzte und radelte danach einfach davon. Gegen 11.45 Uhr wollte die 53-jährige Autofahrerin laut Polizei den Kreisverkehr am Mercedesring in Richtung Gersthofen verlassen. Vor der Ausfahrt hielt sie an, da mehrere Radfahrer auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung die Ausfahrt querten. Einer von ihnen stieß dabei gegen das Fahrzeug der 53-Jährigen und kippte um. Nach dem Sturz sagte er der Autofahrerin, er sei nicht verletzt. Während die Frau ihr Fahrzeug parkte, verschwand der Unfallverursacher. Durch den Zusammenstoß entstanden am Auto der 53-Jährigen einige Kratzer. (thia)

