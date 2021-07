Gersthofen

Rasenkonzerte in Gersthofen mal mit Vollmond, mal mit Regenschirm

John Garner heizte nach dem Regen den Fans so richtig ein.

Plus Die Besucherinnen der Rasenkonzerte in Gersthofen sind sich einig: Egal, wie das Wetter ist, Hauptsache es gibt wieder Livemusik zum Genießen. Wie am Wochenende.

Von Diana Zapf-Deniz

Der Kulturamtsleiter der Stadt Gersthofen, Uwe Wagner, hat offensichtlich einen guten Draht nach oben. Mutig und zuversichtlich hat er keine einzige der vier Veranstaltungen am Wochenende abgesagt. "Man braucht nur die richtige Wetter-App", lacht er. Die Rasenkonzerte der Stadthalle Gersthofen auf dem Gelände der Naturfreunde Gersthofen begannen am Freitag mit einer herrlich lauen Sommernacht. Mit einem gut durchdachten Hygienekonzept lief es auf dem weiten Gelände der Naturfreunde entspannt. Die Gäste fühlten sich sichtlich wohl, es war ein bisschen wie Urlaub.

