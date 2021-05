Rauf aufs Rad: Pack die Badehose ein, denn Seen laden ein

Pack die Badehose ein! Am vergangenen Sonntag wagten sich am ersten Sommertag des Jahres 2021 schon die ersten Schwimmerinnen ins Wasser. Margret Ottner, Walter Gollmann und unser radelnder Reporter sahen sich das Geschehen - hier am Afrasee 1 - lieber noch von außen an.

Foto: Marcus Merk