Rektorin der Gersthofer Goetheschule: Irmgard Frank radelt in den Ruhestand

Irmgard Frank leitete seit 2008 die Goethe-Grundschule in Gersthofen. Auch an ihren letzten Arbeitstagen ist sie, wie all die Jahre zuvor, mit dem Fahrrad da.

Plus Wechsel an der Gersthofer Goetheschule: Die Rektorin Irmgard Frank geht in den Ruhestand. Damit ist aber längst noch nicht alles vorbei.

Von Diana Zapf-Deniz

Abschied von einer beliebten Lehrerin: Die Rektorin Irmgard Frank verlässt nach 13 Jahren die Goethe-Grundschule in Gersthofen. Sie geht mit 62 Jahren. Genauer gesagt ist sie erst noch ein Jahr freigestellt und ab dem 63. Lebensjahr beginnt dann offiziell der Ruhestand. Dafür hat sie auch schon Pläne.

