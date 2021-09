Gersthofen

Rikschafahrten, Skater-Tricks und Auto-Wettschieben: In Gersthofen ist viel geboten

Auf der Skaterbahn in Gersthofen zeigen Skater am Sonntag ihre Tricks.

Plus Am kommenden Wochenende wird in Gersthofen rund um den Rathausplatz viel los sein. Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche organisiert die Stadt Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Von Bianca Dimarsico

Wer schon immer mal eine Rikschafahrt durch die Stadt machen wollte oder wissen will, ob er eigenhändig ein Auto schieben kann, ist kommendes Wochenende in Gersthofen richtig. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche veranstaltet die Stadt Gersthofen am Samstag, 18. September, und Sonntag, 19. September, Aktionstage auf dem Rathausplatz. Das Programm verbindet die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Mobilität spielerisch sowie abwechslungsreich. Unter allen Besucherinnen und Besuchern, welche sich am Stand der Stadt für das Gewinnspiel anmelden, wird ein Fahrrad-Fahrsicherheitstraining verlost.

