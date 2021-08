Roller aus Hof in Gersthofen gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Gersthofen ein Roller gestohlen worden. Wenig später taucht das Fahrzeug wieder auf.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gersthofen einen Roller gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug eines 54-Jährigen in einem Hof in der Johann-Strauß-Straße gestanden. Am Montag fanden dann Mitarbeiter des Bauhofs den Rolle nur wenige Gehminuten vom Tatort entfernt. Der Roller zeigte Beschädigungen an der Verkleidung. Warum der Täter den Roller zurückließ, ist nicht bekannt. (kinp)