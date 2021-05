Gersthofen

Sanierung der Gersthofer Wasserversorgung verschlingt mehr Geld

Plus Seit Oktober 2019 muss die Stadt Gersthofen ihr Trinkwasser chloren. Nun schlägt sich das auch finanziell durch. Warum ein Nachtragshaushalt notwendig ist.

Von Gerald Lindner

Gechlortes Trinkwasser fließt in Gersthofen seit Oktober 2019 aus den Leitungen. Die Chlorung wurde erforderlich, weil bereits im August coliforme Keime festgestellt worden waren, deren Ursache aber nicht herausgefunden werden konnte. Seither wurden Hausanschlüsse kontrolliert und am Netz und im Wasserwerk modernisiert. Dies schlägt nun finanziell zu Buche: Um ihren Kapitalbedarf zu decken, müssen die Stadtwerke heuer neue Schulden in Höhe von 3,5 Millionen Euro aufnehmen. Deswegen musste die Stadt einen Nachtragshaushalt aufstellen, welchen der Stadtrat einstimmig verabschiedete.

