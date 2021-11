Schlägerei vor der Sound Factory in Gersthofen

Ein Streit zwischen zwei Partygruppen in Gersthofen eskaliert. Ein Taxi wird beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach dem Feiern in der Gersthofer Diskothek Sound Factory ist ein Streit zweier Gruppen am frühen Samstagmorgen eskaliert. Laut Polizei kam es zu einer Schlägerei zwischen den beiden Partygruppen. Offenbar sei es dabei darum gegangen, welche der Gruppen in ein herbeifahrendes Taxi einsteigen darf, teilt die Polizei mit.

Im Verlauf der Rangelei nahm einer der Feiernden ein herumstehendes Werbeschild und warf es auf das Taxi. Das heißbegehrte Fahrzeug sei am Heck beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Außerdem wurde ein Partygast leicht an der Hand verletzt. Als die Polizei eintraf, flüchteten mehrere der Beteiligten. Deshalb suchen die Beamten nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)