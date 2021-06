Gersthofen

27.06.2021

Schlecht geschaut: Unfall an Kreuzung in Gersthofen

Die Polizei wurde am Samstag, 26. Juni, zu einem Unfall in der Bahnhofstraße gerufen.

Ein 58-jähriger Autofahrer hat am Samstag, 26. Juni, den Wagen einer anderen Verkehrsteilnehmerin übersehen, so- dass es zum Unfall kam. So kam es dazu.

