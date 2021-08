Schwäbische Musikanten Gersthofen stehen trotz Corona gut da

Schwierige Situation durch die Pandemie: Die Schwäbischen Musikanten ziehen Bilanz aus einem ungewöhnlichen Jahr. Warum Freude über die Proben herrscht.

Bilanz eines außergewöhnlichen Jahres: Ihre Jahreshauptversammlung hielten die Schwäbischen Musikanten in den Proberäumen der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen ab. Der Vorsitzende Michael Rehberger beschrieb in seinem Bericht die außergewöhnlich schwierige Situation, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist. So waren im abgelaufenen Jahr nur drei Spieltermine möglich, die auch nur unter den bekannten Einschränkungen durchgeführt werden konnten. Proben in Präsenz waren über ein Jahr lang nicht möglich, weshalb durch den Dirigenten Leonardo Dianori theoretische Online-Weiterbildungen organisiert und durchgeführt wurden.

Die meisten der für 2020 vorgesehenen Termine mussten jedoch abgesagt werden, so auch das 40. Vereinsjubiläum im Mai. "Der Wiederbeginn der Proben war deshalb wie eine Erlösung für alle Musiker", so Rehberger. Dirigent Dianori zeigte sich in seinem Bericht sehr zufrieden, dass der zuletzt sehr gute Leistungsumfang des Orchesters, trotz der langen Unterbrechung, weitgehend erhalten blieb. Die während der langen Pause aufgetretene Fluktuation von einigen Mitgliedern gilt es nun schnell durch neue Mitglieder zu kompensieren, um wieder an das hohe Niveau vor Corona anzuknüpfen.

Finanzen der schwäbischen Musiker stimmen noch

Schatzmeisterin Tanja Schaffer legte in ihrem Bericht dar, dass die entfallenen Einnahmen durch Zuschüsse und Spenden nahezu ausgeglichen werden konnten und die finanzielle Lage des Vereins dadurch noch nicht kritisch erscheint. Revisor E. Rauscher bescheinigte der Schatzmeisterin eine sehr übersichtliche und korrekte Kassenführung und dem Vorstand eine gewohnt gute Arbeit. Sein Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Nachdem E. Rauscher, der eines der letzten verbliebenen Gründungsmitglieder ist, seine aktive Musikerlaufbahn zu Jahresbeginn beendet hatte, wurde er von den Vorständen nochmals offiziell verabschiedet und erhielt als Dank für seine über 40-jährige Vereinsarbeit ein kleines Präsent und eine Urkunde.

Michael Rehberger wird für 50 Jahre aktive Musikertätigkeit geehrt

Eine weitere Ehrung erhielt der Vorsitzende Michael Rehberger aus den Händen von Angela Ehinger, Bezirksvorsitzende im Allgäu-Schwäbischen Musikbund: Für 50 Jahre aktive Musikertätigkeit wurde er mit einer Ehrenurkunde des ASM ausgezeichnet.

Sollten sich Musiker für eine Mitgliedschaft bei den Schwäbischen Musikanten Gersthofen interessieren, können sich diese jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr in den Proberäumen der Mittelschule Gersthofen einfinden oder über die Homepage des Vereins unter www.schwaebische.musikanten.de auf die Kontaktdaten der Vereinsverantwortlichen zugreifen. (AZ)