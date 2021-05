Gersthofen

vor 17 Min.

Seniorin in Gersthofen angegriffen: Polizei sucht weiter nach Hinweisen

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in Gersthofen eine 65-Jährige angegriffen haben soll.

Plus Nach dem Angriff auf eine 65-Jährige in Gersthofen tappt die Polizei weiter im Dunkeln. Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen ähnlichen Fall vor zwei Jahren.

Von Philipp Kinne

Die Polizei sucht weiter nach einem jungen Mann, der eine Seniorin in Gersthofen überfallen und geschlagen haben soll. Wie berichtet, ist die 65-Jährige am Montagmorgen am Fußgängersteg südlich der Lechbrücke angegriffen worden. Plötzlich schlug ihr der Unbekannte auf den Kopf und verlangte den Rucksack der Dame. Die Frau aber weigerte sich und verscheuchte stattdessen den Täter.

