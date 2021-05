Seniorin wird in Gersthofen überfallen und schlägt Täter in die Flucht

Ein junger Mann schlägt in Gersthofen einer 65-Jährigen auf den Kopf und fordert ihren Rucksack. Diese aber verscheucht den Täter und kann ihn sogar recht gut beschreiben.

Eine tapfere Seniorin hat sich am Freitag erfolgreich in Gersthofen gegen einen jungen Mann zur Wehr gesetzt. Der Unbekannte hatte die 65-Jährige überfallen, um ihr den Rucksack zu stehlen.

Gegen 9.45 Uhr ging die Frau Am Mühlängerle in Richtung Süden unter der Autobahnunterführung der A8 durch. Aus der Ostendstraße kam ihr ein junger Mann entgegen, der zunächst an ihr vorbeilief. Kurz darauf bemerkte die 65-Jährige jedoch, dass der Mann sie verfolgt. Sie begab sich daraufhin laut Polizei auf den Fußgängersteg südlich der Lechbrücke, als ihr plötzlich jemand mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf schlug. Als sich die Seniorin umdrehte, forderte der junge Mann sie zur Herausgabe ihres Rucksacks auf. Die Frau aber weigerte sich und verscheuchte stattdessen den Täter. Der Unbekannte flüchtete unter der Autobahnunterführung in Richtung Norden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte er entkommen. Die Frau erlitt neben einem Schock glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die in der Uniklinik Augsburg ambulant behandelt werden konnten.

Überfall auf Seniorein in Gersthofen: So sieht der Täter aus

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: circa 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, südländische Erscheinung mit kurzen dunklen welligen Haaren. Er trug eine graubraune Jacke mit rotem Aufdruck. Unmittelbar nach der Tat fuhr ein Radfahrer mittleren Alters am Tatort vorbei. Dieser und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (thia)

