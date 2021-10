Gersthofen

16:10 Uhr

Sie geben den Messern der Gersthofer neue Schärfe

Plus Was tun, wenn ein Messer stumpf wird? Oft wird gleich ein neues gekauft. Doch wie es in diesen Tagen in Gersthofen deutlich wurde, gibt es auch eine Alternative.

Von Lisa Weißenberger

"Ein guter Schliff ist besser und günstiger als ein Neukauf." Damit wirbt die Firma Rose auf ihrem Flyer, welcher in so manchem Gersthofer Briefkasten landete. Ob Küchenmesser, Rasenmähermesser, Scheren und vieles mehr: Alles konnte bei der mobilen Messer- und Scherenschleiferei, die in Gersthofen Station machte, geschliffen werden. Und dieses Angebot kam durchaus an.

