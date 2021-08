Sing- und Musikschule Gersthofen legt trotz Corona zu

Plus Mehr als 1000 Schüler: Die Sing- und Musikschule Gersthofen hat auch in Corona-Zeiten zugelegt. Das wirkt sich ebenfalls auf die finanzielle Situation aus.

Positive Bilanz trotz schwieriger Zeiten: Die Gersthofer Sing- und Musikschule hat auch in der Pandemie einen Mitgliederzuwachs erfahren. Die Einrichtung hat aktuell über 1000 Schüler. Für Instrumentenkäufe sind Rücklagen gebildet worden. Armin Gaurieder wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Und er hat auch eine Erklärung für den Erfolg.