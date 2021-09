So hilft das Kriseninterventionsteam im Kreis Augsburg Hinterbliebenen

Plus Im Raum Augsburg unterstützt und betreut das Team der Krisenintervention seit Jahren Betroffene nach traumatischen Erlebnissen. Nun sucht es nach Verstärkung.

Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf plötzlich eintretende Not- und Unglücksfälle. Manche werden ruhig und in sich gekehrt, andere reden viel und wieder andere laufen auf und ab. Die Mitglieder der Krisenintervention im Landkreis haben schon alles erlebt. Sie sind unmittelbar nach einem Unglücksfall da, um den Betroffenen durch die erste Schock- und Reaktionsphase zu helfen. Pro Jahr machen sie 350 bis 450 Einsätze. Verstärkung wird immer gesucht.