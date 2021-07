Gersthofen

06:30 Uhr

So will Gersthofen künftig neue Wohnungen schaffen

Plus Eine bezahlbare Wohnung oder ein günstiges Häuschen in Gersthofen finden – das ist gar nicht so einfach. Was die Stadt unternimmt, um Wohnraum zu schaffen.

Von Gerald Lindner

Menschen, die in München arbeiten, sich dort aber keine Wohnung leisten können – suchen eine neue Heimat in Gersthofen. Die Folge: Wohnraum ist knapp und wegen der Nachfrage steigen die Preise. Doch wie will die Stadt es schaffen, dass Wohnen in Zukunft bezahlbar bleibt? „Das ist eine große Herausforderung für uns“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle im Gespräch mit unserer Redaktion. Einige Strategien werden schon untersucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

