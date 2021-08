Spielautomaten zerstört: Unbekannter bricht in Gersthofer Bar ein

Auf zwei Geldspielautomaten hatte es ein Einbrecher in Gersthofen abgesehen. Der Täter steckte laut Polizei rund 200 Euro ein.

Etwa 200 Euro erbeutete ein Unbekannter bei einem Einbruch in Gersthofen. Die Polizei geht davon aus, dass in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einer Bar in der Augsburger Straße eingebrochen wurde. Der Täter stieg offenbar durch ein offenstehendes Fenster auf der Rückseite ein und gelangte so in den Gastraum. Dort brach er zwei Geldspielautomaten auf. Der Sachschaden ist laut Polizei noch nicht bekannt. (kinp)