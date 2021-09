Staatsstraße 2036 im Holzwinkel: Wie geht's beim Ausbau weiter?

Plus Die Staatstraße 2036 zwischen Holzhausen und Heretsried soll ausgebaut werden. Dagegen richtet sich auch nach der Umplanung Widerstand. Was Kritiker sagen.

Querungshilfen, begradigte Kurven, Umbau im Bestand oder die Errichtung einer neuen Trasse und eines Radwegs: Die Staatsstraße 2036 soll zwischen dem Gablinger Ortsteil Holzhausen und Emersacker aus- und umgebaut werden. Dazu sind auch Eingriffe in den Naturpark Augsburg - Westliche Wälder geplant. Gegen die Pläne - derzeit wird das zweite Planfeststellungsverfahren vorbereitet - richtet sich weiterhin Widerstand. Was die Gegner des Ausbaus wollen.