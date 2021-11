Stadt Gersthofen sagt wegen Corona die Bürgerversammlung ab

Veranstaltung am Dienstag fällt aus. Bürgermeister Michael Wörle verbindet das mit einem Appell an alle Bürger.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie wird die für den Dienstag, 30. November, geplante Bürgerversammlung für Gersthofen und die Ortsteile abgesagt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die bisher eingegangenen Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern würden von der Stadtverwaltung aufgegriffen und direkt beantwortet, heißt es weiter. Zudem werde in der nächsten Ausgabe des städtischen Informationsblattes "Rathausdialog" informiert, wie sich Gersthofen und seine Ortsteile im Jahr 2021 entwickelt haben.

Appell des Bürgermeisters: Impfen

Bürgermeister Michael Wörle nutzte die Absage für einem Impf-Aufruf an die Gersthoferinnen und Gersthofer: "Seit fast zwei Jahren ist es kaum möglich, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Nach einer kleinen Pause im Sommer müssen nun wieder alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Der Austausch zwischen Bürgern und Politik ist extrem eingeschränkt, was ich sehr bedauere. Es darf nicht sein, dass eine Minderheit über das Leben der Mehrheit bestimmt. Ich möchte auch hier an alle appellieren: Gehen Sie zum Impfen, damit wir so schnell wie möglich wieder zu einem normalen Miteinander zurückkehren können."

