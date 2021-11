Stadt Gersthofen will Baugrund für Millionen verkaufen

Plus Ab 2023 soll das große Grundstücksgeschäft nördlich der Stiftersiedlung Millionen von Euro zurück in die Stadtkasse spülen. Sonst drohen neue Schulden.

Ihr großes Grundstücksgeschäft vom Sommer will die Stadt Gersthofen offenbar schnell wieder zu Geld machen. Schon für das Jahr 2023 plant Kämmerer Manfred Eding mit Millioneneinnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen. Deren Preise habe er konservativ geschätzt, so Eding bei den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss. Gleichwohl müssten die Verkäufe erst zustande kommen. Wenn nicht, müsse Gersthofen mit weiteren Schulden rechnen.