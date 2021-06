Gersthofen

vor 49 Min.

Stadthalle Gersthofen startet nach acht Monaten mit Wolfgang Krebs

Wolfgang Krebs kommt mit seinem Programm Vergelt´s Gott! nach der Corona-Pause als Erster in die Stadthalle Gersthofen.

Plus Vorhang auf: Nach acht Monaten Pause hebt sich in der Stadthalle wieder der Vorhang. Den Auftakt macht Kabarett. Es gibt aber auch viel Neuartiges zu sehen.

Von Gerald Lindner

Vorhang auf für Wolfgang Krebs. Der Kabarettist ist am Start, wenn die Stadthalle Gersthofen Ende Juni nach acht Monaten Pause ihren Betrieb wieder aufnimmt. Doch das ist nicht alles, denn in diesem Jahr gibt's einige Veranstaltungen auch außerhalb des Theatersaals an verschiedenen Orten im Freien. Auch für Kinder wird etwas geboten.

