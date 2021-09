Gersthofen

Stadthalle Gersthofen will mit Maskenpflicht zurück zu vollen Rängen

Schon viermal verschoben, aber jetzt soll es klappen: Quadro Nuevo nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise in den Süden.

Plus Die größte Veranstaltungshalle im Kreis Augsburg will erstmals seit Corona wieder alle Plätze verkaufen und stellt ihr Programm vor. Doch niemand weiß, ob das Publikum mitspielt.

Von Christoph Frey

Die Inszenierung war bewusst gewählt: Hinter Uwe Wagner und Sebastian Kochs erstrecken sich an diesem Mittwochvormittag die Zuschauerränge des großen Saales der Stadthalle in Gersthofen. 913 gähnend leere Plätze. Über den beiden Männern am Bühnenrand summt gut hörbar die Belüftungsanlage vor sich hin. Beides soll sich jetzt ändern.

