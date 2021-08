Stadthotel Gersthofen: Neuer Name, aber alles bleibt beim Alten

Die Unterkunft im Herzen Gersthofens gehört jetzt zur Arthotel-Ana-Kette.

Wer in den vergangenen Tagen in der Gersthofer Bahnhofstraße unterwegs war, dem dürfte aufgefallen sein, dass der Eingangsbereich des Stadthotels dunkel gestrichen wurde. Und, wer im Internet nach Hotels sucht, dürfte ebenfalls gemerkt haben, dass sich auch der Name der Unterkunft verändert hat. Das Vier-Sterne-Haus heißt jetzt Arthotel Ana Petite. Die Marke "Arthotel Ana", unter der etwa auch ein Hotel in Aystetten firmiert, gehört der Münchner Gorgeous Smiling Hotels GmbH. Ob die neue Farbe mit der Übernahme zusammenhängt, ist nicht bekannt. Auch zum genauen Datum, seit dem das Stadthotel ein Arthotel ist, wollte das Unternehmen nichts sagen. Ebenso wenig wie zu einem möglichen Übernahmepreis. Aus der Geschäftsführung hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion lediglich: "Es wurde nur der Name geändert, alles andere ist unverändert."

Eröffnet wurde das Stadthotel im April 2002. Der erste Geschäftsführer war Hotelier Herbert Eckel. Seitdem hat es mehrere Besitzerwechsel gegeben. Im gleichen Gebäude wie das Hotel befindet sich auch das Lokal "Das Restaurant". (mjk)

