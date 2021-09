Gersthofen

vor 19 Min.

Stadtkapelle Gersthofen erhält Pro-Musica-Plakette für 100 Jahre Musiktradition

Plus Mehr als 100 Jahre lang wird in Gersthofen die Musik gepflegt. Gleich vier Musikvereine gibt es in der Stadt. Nun erhält einer davon eine besondere Auszeichnung.

Von Gerald Lindner

Als 15-köpfige "Jungmannschaftskapelle wurde sie im Jahr 1921 gegründet. Heute ist die Stadtkapelle Gersthofen keine reine "Mannschaft" mehr, weil auch einige Musikerinnen mitspielen. Am Samstag, 18. September, erhält sie eine der höchsten Auszeichnungen, die es bei uns für Laienmusiker gibt: die Pro-Musica-Plakette. Gewürdigt wird sie wegen ihrer mehr als 100 Jahre andauernden Pflege der Musik in Gersthofen. Doch die Wurzeln des Blasorchesters reichen noch weiter zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen