Statt Kulturina: Gersthofen sucht die verschwundenen 100 Mark bei einer Krimi-Rallye

Plus Das Gersthofer Festival Kulturina musste heuer schon zum zweiten Mal ausfallen. Doch die Organisatoren haben sich als Ersatz ein besonderes Spiel ausgedacht.

40.000 Menschen zog die Gersthofer Kulturina regelmäßig am ersten Augustwochenende an. Heuer musste das Musik- und Streetfood-Festival wegen der Corona-Auflagen bereits zum zweiten Mal ausfallen. Doch die Organisatoren aus dem Verein Lebendige Innenstadt haben sich in diesem Jahr wenigstens einen kleinen Ersatz ausgedacht, der die Gersthofer unterhalten soll.

