Gersthofen

vor 49 Min.

Staus rund um den Autobahnanschluss in Gersthofen

Wenn am Autobahnknoten von B17 und A8 gearbeitet wird, dann sind Staus sicher. So auch am Wochenende. Das befürchtete Chaos in Gersthofen blieb aber aus. Das lag auch an den umsichtigen Autofahrern.

Plus Die Baustelle auf der B17 an der Autobahnanschlussstelle Gersthofen-Mitte führte zu Staus - aber nicht zum Chaos. Die Bauarbeiten waren nicht die letzten.

Von Elmar Knöchel

Wenn die B17 rund um Gersthofen nur noch einspurig befahrbar ist, gleicht das oftmals einem Albtraum für Autofahrer. Denn lange Staus auf der Bundesstraße selbst und, durch den Schleichverkehr auf den Umgehungsstraßen, auch in der ganzen Umgebung sind meist die Folge. Kein Wunder also, dass Ähnliches für dieses Wochenende befürchtet worden war. Dabei sollen die Arbeiten am Ende dafür sorgen, dass der Verkehr besser läuft. Denn die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße wurde erneuert und gleichzeitig die sogenannte Verflechtungsspur Richtung Süden verlängert. An weiteren Wochenenden könnte es aber noch schlimmer werden mit dem Verkehr auf der B17.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen