Stoppt Gersthofen vorläufig städtische Projekte für den Klimaschutz?

Plus Einen "Klimahaushalt" möchte Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle aufstellen. Das hat auch Auswirkungen auf die städtischen Gebäude - wenn der Stadtrat mitmacht.

Gersthofen ist ein großer Gewerbestandort. Dennoch will Bürgermeister Michael Wörle einen "Haushalt des Klimas und der Nachhaltigkeit" für das Jahr 2022 aufstellen. Dies erklärte er den Stadträten. Das hätte allerdings in einigen Fällen Auswirkungen auf die städtischen Gebäude. Doch um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Lokalpolitiker mitziehen. Denn vorläufig bedeutet das einen weitgehenden Baustopp.