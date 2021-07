Streetwork: Corona macht Gersthofer Jugendlichen schwer zu schaffen

Plus Wie können die Jugendsozialarbeiter den jungen Menschen helfen, wenn sie sie nicht aufsuchen können? Dies bereitete im Jahr 2020 Schwierigkeiten in Gersthofen.

Sie sollen die Jugendlichen beraten, aber ihnen auch Freizeitgestaltung bieten: Die Mitarbeiter der Gersthofer Stadtjugendpflege mussten im Jahr 2020 pandemiebedingt so manche Probleme lösen. Über die erschwerte Arbeit berichtete Stadtjugendpfleger Markus Wolf im Sozialausschuss. Auf eine Reihe geplanter Veranstaltungen musste wegen der Hygienevorschriften verzichtet werden. Dies habe sich alles als äußerst negativ für die Jugendlichen erwiesen.