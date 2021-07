Streit in Gersthofer Hotel eskaliert: War ein Messer im Spiel?

Plus Wegen angeblicher Schulden kam es in Gersthofen zum Streit zwischen zwei jungen Männern. Dabei kam angeblich ein Butterfly-Messer zum Einsatz.

Der Ablauf ist noch nicht ganz geklärt: Laut Polizei kam es am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in einem Gersthofer Hotel zum Streit zwischen zwei Männern, die im Freundeskreis das Restaurant besuchten. Dann wurden ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger handgreiflich, wobei angeblich der Jüngere irgendwann ein Butterfly-Messer zog und damit vor dem Älteren herumfuchtelte. Dieser wehrte den Angreifer mit einem Stuhl ab.