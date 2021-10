Gersthofen

25.10.2021

Süßes Video: Wenn Igel in Gersthofen über die Terrasse tollen

Diese Igelfamilie war in Gersthofen unterwegs.

Plus Eine Igelfamilie hat sich auf einer Terrasse in Gersthofen auf den Winterschlaf vorbereitet. So können Sie den Tieren helfen.

Von Lisa Weißenberger

Eine Familie aus Gersthofen wurde durch ein Pfeifen darauf aufmerksam: Eine Igelfamilie machte es sich auf ihrer Terrasse bequem. Von November bis März halten die Tiere Winterschlaf und sind bis dahin auf Nahrungssuche. Doch was lässt sich tun, um den besonders geschützten Stacheltieren über den Winter zu helfen?

