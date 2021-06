Gersthofen

06:17 Uhr

TSV Gersthofen bestätigt sein neues Präsidium

Plus Aufgrund der wegen Corona geltenden Hygieneverordnungen fand die Mitgliederversammlung unter freiem Himmel statt.

Von Oliver Reiser

Die erste Mitgliederversammlung des TSV Gersthofen nach dem langen Corona-Lockdown, die auf der Tribüne der Sportarena stattfand, fühlte sich nicht nur für Manfred Lamprecht etwas seltsam an. "Letztes Jahr um diese Zeit war ich noch nicht einmal Mitglied, jetzt bin ich schon seit sechs Monaten Präsident", konstatierte der neue Mann an der Spitze des größten Sportvereins im Landkreis Augsburg. Bereits am 1. Januar hatte er das Amt von Hinrich Habenicht übernommen.

