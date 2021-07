TSV Gersthofen startet mit runderneuerter Satzung in die Zukunft

Plus Beim TSV Gersthofen können die Präsidiumsmitglieder nun eine Vergütung über die Ehrenamtspauschale hinaus erhalten, Versammlungen und Abstimmungen online erfolgen. Dafür gibt es gute Gründe.

Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass in vielen Vereinen die Satzung überarbeitet werden muss. Nicht nur beim TSV Gersthofen, der diesen Prozess nun abgeschlossen hat und die neue Satzung in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorlegte. Die markantesten Neuerungen sind dabei eine die Bezahlung einer Vergütung für Präsidiumsmitglieder über die Ehrenamtspauschale von 70 Euro/Monat hinaus und die Möglichkeit, verschiedene Sitzungen und Beschlüsse online durchzuführen. "Wir haben gemerkt, dass einige Dinge einfach nicht mehr zeitgemäß sind", bestätigte Dieter Greiner, der Vorsitzende des BLSV-Kreises Augsburg. Auch der Bayerische Landessportverband sei deshalb gerade dabei, seine Statuten zu renovieren.