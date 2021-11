Taschendieb schlägt im City-Center in Gersthofen zu

Ein 40-Jähriger hebt am Automaten Geld ab. Wenig später bemerkt er, dass sein Portemonnaie fehlt.

Ein Taschendieb hat am Montag im City-Center in Gersthofen zugeschlagen. Möglicherweise hatte der Täter sein Opfer zuvor am Geldautomaten ausgespäht.

Der 40-Jährige hob laut Polizei kurz vor 14.30 Uhr Geld am Automaten ab. Wenig später bemerkte er, dass sein Portemonnaie fehlt. Er vermutet, dass ihm der Dieb den Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen hat. Dadurch entstand ihm ein Schaden in niedrigen vierstelligen Bereich. (thia)