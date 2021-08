Taschendieb stiehlt im City-Center einer Frau die Geldbörse

Während eine 65-Jährige mit dem Einkauf beschäftigt ist, greift der Täter unbemerkt in ihre Handtasche.

Ein Taschendieb hat am Donnerstag in Gersthofen zugeschlagen. Sein Opfer hielt sich gerade in einem Bekleidungsgeschäft im City-Center auf.

Die 65-jährige Frau war laut Polizei zwischen 18 und 18.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im City-Center beim Einkauf. Während sie sich nach diversen Kleidungsstücken umsah, griff ein Dieb unbemerkt in ihre Umhängetasche und entwendete ihr die Geldbörse. Der Diebstahlschaden wird mit rund 180 Euro angegeben. (thia)