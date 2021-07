Tennis bleibt in Gersthofen trotz Corona ein Erfolgsmodell

Plus Nach dem letztjährigen Online-Debüt konnte die Jahreshauptversammlung des TC Rot-Weiß Gersthofen endlich wieder als Präsenzveranstaltung abgehalten werden. Eine neue Schatzmeisterin ergänzt die Führungsriege.

Trotz der Corona-Pandemie ist Tennis beim TC Rot-Weiß Gersthofen ein Erfolgsmodell. Diese Bilanz für 2020 zogen sowohl Vorsitzender Günther Maurer, Sportwart Herbert Heinzel und Schatzmeister und 2. Vorsitzender Günter Pfiffer bei der Jahreshauptversammlung des TC Rot-Weiß Gersthofen, die endlich wieder als Präsenzveranstaltung abgehalten werden konnte.