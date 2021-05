Überfall in Gersthofen: Unbekannte schlagen und berauben 54-Jährigen

Auf dem Weg zur Arbeit wird in der Gersthofer Röntgenstraße kurz nach Mitternacht ein Mann von zwei Tätern geschlagen und beraubt.

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 54-jährigen Mann in Gersthofen überfallen und beraubt. Das Opfer war gegen 0.30 Uhr in der Röntgenstraße unterwegs und wollte gerade zur Arbeit gehen.

Passiert ist die Tat nach Auskunft der Polizei in der Röntgenstraße gegenüber eines großen Indoor-Sport-Anbieters. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet und circa 30 Jahre alt. Einer von ihnen trug einen Motorradhelm auf dem Kopf. Nachdem sie den 54-Jährigen geschlagen und ihm seine Wertsachen gestohlen hatten, flohen sie in Richtung Ballonstartplatz. Durch den Angriff der beiden Täter erlitt der Mann leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der Beuteschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die im Umfeld der Röntgenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter Telefon 0821/323-3810 in Verbindung zu setzen. (thia)