Unbekannte beschädigen die Scheibe eines Juweliergeschäfts in Gersthofen

In Gersthofen wurde die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts beschädigt. Waren es zwei Jugendliche? Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Gersthofen jetzt mitteilte, wurde bereits am Donnerstagabend das Schaufenster eines Juweliers in der Augsburger Straße in Gersthofen demoliert. Gegen 21.30 Uhr wurde das Sicherheitsglas beschädigt, es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Ein Anwohner hatte zwei Jugendliche bemerkt, die sich nach einem Knall von der Örtlichkeit entfernten.

Schaden am Juweliergeschäft: Polizei Gersthofen sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt derzeit aufgrund eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter Telefon 0821 / 323 - 1810 zu melden. (dav)